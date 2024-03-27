«Лейкерс» без Леброна одолели «Милуоки» в двух овертаймах с двумя трипл-даблами

В ночь с 26 на 27 марта мск на паркете «Файсерв-форума» в американском Милуоки прошёл матч регулярного чемпионата НБА. Хозяева площадки «Милуоки Бакс» уступили в двух овертаймах «Лос-Анджелес Лейкерс» со счётом 124:128 2OT.

Два баскетболиста оформили в этом матче трипл-даблы — Яннис Адетокунбо («Милуоки»), набравший 29 очков при 21 подборе и 11 результативных передачах, и Остин Ривз («Лейкерс»), на счету которого 29 очков, 14 подборов и 10 передач. Самым результативным игроком матча стал Энтони Дэвис («Лейкерс»), оформивший дабл-дабл — 34 очка и 23 передачи.

Для «Лейкерс» эта победа стала четвёртой подряд, клуб из Лос-Анджелеса ведёт борьбу за попадание в плей-ин. В матче из-за травмы левого голеностопа не принимал участия лидер гостей Леброн Джеймс.