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Милуоки Бакс — Лос-Анджелес Лейкерс 124:128 2OT, как сыграли, кто победил, результат матча регулярки НБА 27 марта

«Лейкерс» без Леброна одолели «Милуоки» в двух овертаймах с двумя трипл-даблами
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В ночь с 26 на 27 марта мск на паркете «Файсерв-форума» в американском Милуоки прошёл матч регулярного чемпионата НБА. Хозяева площадки «Милуоки Бакс» уступили в двух овертаймах «Лос-Анджелес Лейкерс» со счётом 124:128 2OT.

НБА - регулярный чемпионат
27 марта 2024, среда. 02:30 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
124 : 128
ОТ
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 29, Лиллард - 27, Бисли - 21, Портис - 18, Миддлтон - 12, Лопес - 9, Краудер - 5, Коннотон - 3, Боучэмп, Ливингстон, Галлинари, Грин, Вашингтон Мл., Адетокунбо, Джексон
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 34, Расселл - 29, Ривз - 29, Хатимура - 16, Принс - 9, Динвидди - 7, Кристи - 2, Хэйс - 2, Реддиш, Джайлс, Льюис

Два баскетболиста оформили в этом матче трипл-даблы — Яннис Адетокунбо («Милуоки»), набравший 29 очков при 21 подборе и 11 результативных передачах, и Остин Ривз («Лейкерс»), на счету которого 29 очков, 14 подборов и 10 передач. Самым результативным игроком матча стал Энтони Дэвис («Лейкерс»), оформивший дабл-дабл — 34 очка и 23 передачи.

Для «Лейкерс» эта победа стала четвёртой подряд, клуб из Лос-Анджелеса ведёт борьбу за попадание в плей-ин. В матче из-за травмы левого голеностопа не принимал участия лидер гостей Леброн Джеймс.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица
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