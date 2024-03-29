Алексей Швед оформил юбилейный трипл-дабл в СВА

Экс-игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и бывший член команды ЦСКА, российский защитник Алексей Швед, в настоящий момент выступающий за «Шаньси Лунгс», оформил юбилейный трипл-дабл за китайский клуб в текущем сезоне.

Сегодня, 29 марта, состоялась игра между «Шаньси Лунгс» и «Нанкин Манки Кингз», победителем которой стали «Манки Кинз» со счётом 123:122. Алексей Швед по итогу игры провёл на площадке 26 минут и 16 секунд. Он набрал 18 очков, сделал 11 подборов, 11 передач, один перехват, один блок-шот и шесть потерь.

На данный момент «Шаньси Лунгс» занимает 12-ю позицию в турнирной таблице чемпионата СВА.

Напомним, в прошлом сезоне Алексей играл за ЦСКА в Евролиге, но решил покинуть команду в августе 2023 года. С тех пор он выступает в китайской лиге.