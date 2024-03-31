Журналист The Athletic: «Лейкерс» попытаются найти третью звезду в межсезонье

Журналист The Athletic Йован Буха рассказал о задаче «Лос-Анджелес Лейкерс» на грядущее межсезонье.

«Будут ли «Лейкерс» искать третью звезду в межсезонье? Да, они попытаются. И я это могу подтвердить, ссылаясь на разные источники. Мы посмотрим, что это будет значить для Д`Анджело Расселла. Посмотрим, как франшиза справится, полагаю, что в любом случае им придётся отдать Остина Ривза», — заявил Буха на своём личном канале в Youtube.

«Лейкерс» располагаются на девятом месте в Западной конференции. До шестого места, обеспечивающее прямой выход плей-офф, команду отделяет 3,5 победы при оставшихся восьми играх. Нынешнее место «озёрников» отправит калифорнийский коллектив в плей-ин.

Дуэйн Уэйд на матче «Лейкерс»