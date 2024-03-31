Алексей Швед вместе с «Шаньси» гарантировал себе место в плей-офф китайской лиги

В Китае завершился матч регулярного чемпионата страны, в котором «Шаньси Лунгс» принимал на своей площадке «Тяньцзинь Пайонерс». Счёт встречи — 124:117. Благодаря этой победе команда, в которой выступает российский разыгрывающий Алексей Швед, гарантировала себе место в плей-офф.

Сегодня россиянин провёл на паркете 24 минуты, за которые отметился 18 очками, 8 подборами, 13 ассистами, одним перехватом и двумя потерями. Точность бросков с игры — 6/12, причём Швед бросал исключительно из-за дуги, ни разу не предприняв попытки бросить двухочковый.

«Шаньси» остаётся провести две игры, после которых команду ожидает плей-офф. Эта стадия в Китае играется по другим правилам: первые четыре команды автоматически проходят в четвертьфинал, тогда как те, кто занял места с 5-го по 12-е (именно на 12-й строчке идут «Лунгс»), проведут стадию 1/8 финала.