Лукич установил рекорд Единой лиги по количеству матчей среди тренеров

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Зоран Лукич установил рекорд Единой лиги ВТБ по матчам во главе одной команды. На счету сербского специалиста 264 матча на тренерском мостике «Пари Нижний Новгород» – после этого матча он обошёл Димитриса Итудиса (263 игры в ЦСКА).

Напомним, сегодня «Пари НН» уступил в матче с МБА (70:77). Московский коллектив одержал шестую победу подряд. Серия состоит из матчей с «Минском» (73:60), «Уралмашем» (79:77), «Руной» (89:77), «Астаной» (76:54), «Автодором» (74:71) и теперь с «Пари».

«Пари Нижний Новгород» занимает шестое место в турнирной таблице группы «Б» Единой лиги. Команда одержала 12 побед в 36 матчах. В следующей игре нижегородцы встретятся с «Уралмашем» 3 апреля.