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Лукич установил рекорд Единой лиги по количеству матчей среди тренеров

Лукич установил рекорд Единой лиги по количеству матчей среди тренеров
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Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Зоран Лукич установил рекорд Единой лиги ВТБ по матчам во главе одной команды. На счету сербского специалиста 264 матча на тренерском мостике «Пари Нижний Новгород» – после этого матча он обошёл Димитриса Итудиса (263 игры в ЦСКА).

Напомним, сегодня «Пари НН» уступил в матче с МБА (70:77). Московский коллектив одержал шестую победу подряд. Серия состоит из матчей с «Минском» (73:60), «Уралмашем» (79:77), «Руной» (89:77), «Астаной» (76:54), «Автодором» (74:71) и теперь с «Пари».

«Пари Нижний Новгород» занимает шестое место в турнирной таблице группы «Б» Единой лиги. Команда одержала 12 побед в 36 матчах. В следующей игре нижегородцы встретятся с «Уралмашем» 3 апреля.

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