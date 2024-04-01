Трипл-дабл Йокича помог «Денверу» разгромить «Кливленд» в матче НБА

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Денвер Наггетс» принимал «Кливленд Кавальерс». Встреча прошла в Денвере на стадионе «Болл-Арена» и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 130:101.

Самым результативным в составе победителей стал Никола Йокич, который оформил трипл-дабл из 26 очков, 18 подборов и 16 передач.

В составе «Кливленда» самым результативным стал Эван Мобли, который записал в свой актив 23 очка.

Таким образом, «Денвер» одержал первую победу после двух поражений подряд. «Кливленд», в свою очередь, потерпел второе поражение за последние три матча.

В следующем матче «Денвер» встретится с «Сан-Антонио Спёрс», а «Кливленд» проведёт матч с «Юта Джас». Оба матча пройдут 3 апреля.