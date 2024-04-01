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Трипл-дабл Йокича помог «Денверу» разгромить «Кливленд» в матче НБА

Трипл-дабл Йокича помог «Денверу» разгромить «Кливленд» в матче НБА
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Денвер Наггетс» принимал «Кливленд Кавальерс». Встреча прошла в Денвере на стадионе «Болл-Арена» и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 130:101.

НБА - регулярный чемпионат
31 марта 2024, воскресенье. 22:30 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
130 : 101
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Денвер Наггетс: Йокич - 26, Колдуэлл-Поуп - 22, Портер - 19, Джексон - 19, Браун - 10, Уотсон - 9, Гордон - 8, Холидэй - 7, Пикетт - 5, Тайсон - 3, Гиллеспи - 2, Строутер, Джордан, Хафф
Кливленд Кавальерс: Мобли - 23, Аллен - 19, ЛеВерт - 15, Митчелл - 13, Страс - 9, Моррис - 7, Гарлэнд - 5, Ньянг - 4, Меррилл - 3, Джонс - 3, Томпсон

Самым результативным в составе победителей стал Никола Йокич, который оформил трипл-дабл из 26 очков, 18 подборов и 16 передач.

В составе «Кливленда» самым результативным стал Эван Мобли, который записал в свой актив 23 очка.

Таким образом, «Денвер» одержал первую победу после двух поражений подряд. «Кливленд», в свою очередь, потерпел второе поражение за последние три матча.

В следующем матче «Денвер» встретится с «Сан-Антонио Спёрс», а «Кливленд» проведёт матч с «Юта Джас». Оба матча пройдут 3 апреля.

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