«Меня это несильно беспокоит». Никола Йокич — об игре с травмой

Популярный член команды «Денвер Наггетс», серб Никола Йокич не видит ничего опасного в том, чтобы продолжать играть с травмой правого запястья.

«Не знаю, поможет ли мне отдых. На мой взгляд, это та травма, с которой я могу играть. Чувствую, что она есть, но меня это несильно беспокоит. Я могу выступать. В общем, к этому вроде привык», — приводит слова Йокича портал Eurohoops.

В нынешнем сезоне Национальной Баскетбольной Ассоциации (НБА) Никола Йокич к настоящему моменту в среднем за игру набирает 26,1 очка, делает 12,2 подбора, 8,9 передачи и 1,3 перехвата.

Звезда «Наггетс» уже принял участие в 71 матче в нынешнем сезоне НБА. В последней игре «Денвер Наггетс» одержал уверенную победу над «Кливленд Кавальерс» со счётом 130:101.