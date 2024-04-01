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«Меня это несильно беспокоит». Никола Йокич — об игре с травмой

«Меня это несильно беспокоит». Никола Йокич — об игре с травмой
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Популярный член команды «Денвер Наггетс», серб Никола Йокич не видит ничего опасного в том, чтобы продолжать играть с травмой правого запястья.

«Не знаю, поможет ли мне отдых. На мой взгляд, это та травма, с которой я могу играть. Чувствую, что она есть, но меня это несильно беспокоит. Я могу выступать. В общем, к этому вроде привык», — приводит слова Йокича портал Eurohoops.

В нынешнем сезоне Национальной Баскетбольной Ассоциации (НБА) Никола Йокич к настоящему моменту в среднем за игру набирает 26,1 очка, делает 12,2 подбора, 8,9 передачи и 1,3 перехвата.

Звезда «Наггетс» уже принял участие в 71 матче в нынешнем сезоне НБА. В последней игре «Денвер Наггетс» одержал уверенную победу над «Кливленд Кавальерс» со счётом 130:101.

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