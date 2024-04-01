ESPN: названа дата возвращения Джоэла Эмбиида

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Центровой игрок и лидер команды «Филадельфия Сиксерс» Джоэл Эмбиид может вернуться на площадку 3 апреля в игре с «Оклахома-Сити Тандер». Об этом сообщают источники спортивного портала ESPN.

Напомним, Джоэл Эмбиид 29 января получил травму левой ноги после падения в результате столкновения с форвардом «Голден Стэйт Уорриорз» Жонатаном Куминга. Через некоторое время он был прооперирован и сейчас продолжает проходить восстановительные процедуры.

Джоэл является действующим MVP лиги. В нынешнем сезоне Национальной Баскетбольной Ассоциации (НБА) Эмбиид принял участие в 34 матчах, в которых в среднем набирал 35,3 очка, совершал 11,3 подбора и отдавал 5,7 результативной передачи.

«Филадельфия Сиксерс» находятся на восьмой позиции в турнирной таблице Восточной Конференции регулярного чемпионата НБА.