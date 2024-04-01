Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Руна — Самара. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

ESPN: названа дата возвращения Джоэла Эмбиида

ESPN: названа дата возвращения Джоэла Эмбиида
Аудио-версия:
Комментарии

Центровой игрок и лидер команды «Филадельфия Сиксерс» Джоэл Эмбиид может вернуться на площадку 3 апреля в игре с «Оклахома-Сити Тандер». Об этом сообщают источники спортивного портала ESPN.

Напомним, Джоэл Эмбиид 29 января получил травму левой ноги после падения в результате столкновения с форвардом «Голден Стэйт Уорриорз» Жонатаном Куминга. Через некоторое время он был прооперирован и сейчас продолжает проходить восстановительные процедуры.

Джоэл является действующим MVP лиги. В нынешнем сезоне Национальной Баскетбольной Ассоциации (НБА) Эмбиид принял участие в 34 матчах, в которых в среднем набирал 35,3 очка, совершал 11,3 подбора и отдавал 5,7 результативной передачи.

«Филадельфия Сиксерс» находятся на восьмой позиции в турнирной таблице Восточной Конференции регулярного чемпионата НБА.

Материалы по теме
Глава Федерации баскетбола Франции отреагировал на то, что Эмбиид представит США на ОИ
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android