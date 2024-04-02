Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Нью-Орлеан Пеликанс — Финикс Санз 111:124, как сыграли, кто победил, результат матча регулярного чемпионата НБА 2 апреля

52 очка Девина Букера принесли «Финиксу» победу над «Нью-Орлеаном»
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 1 на 2 апреля мск на паркете «Смути Кинг-центра» в Новом Орлеане (США) завершился матч регулярного чемпионата НБА. Хозяева площадки «Нью-Орлеан Пеликанс» уступили «Финикс Санз» со счётом 111:124.

НБА - регулярный чемпионат
02 апреля 2024, вторник. 03:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
111 : 124
Финикс Санз
Финикс
Нью-Орлеан Пеликанс: Уильямсон - 30, Мёрфи - 21, Макколлум - 15, Валанчюнас - 11, Джонс - 9, Дэниэлс - 9, Нэнс - 9, Маршалл - 4, Хоукинс - 3, Лидделл, Райан, Зеллер, Робинсон-Эрл
Финикс Санз: Букер - 52, Дюрант - 20, Нуркич - 19, Бил - 13, Аллен - 11, Ойбанкс - 4, Гордон - 3, О'Нил - 2, Окоги, Томас, Бол, Родди, Литтл, Азубуике, Янг

Гости захватили лидерство с первой четверти, которую выиграли с преимуществом в 18 очков, к большому перерыву «Санз» выигрывали уже "+20". По ходу второй половины игры «Пеликанс» уступали "-27", в четвёртой четверти смогли сократить это отставание до "-7", но в концовке «Финикс» увеличил отрыв до итоговых 13 очков.

Самым результативным игроком матча стал Девин Букер («Финикс»), набравший 52 очка, также на его счету три подбора и девять результативных передач.

«Санз» продолжают борьбу за попадание в основную зону плей-офф, занимая седьмое место в Западной конференции с отставанием в одну победу от «Пеликанс» и имеющих игру в запасе «Даллас Маверикс».

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android