52 очка Девина Букера принесли «Финиксу» победу над «Нью-Орлеаном»

В ночь с 1 на 2 апреля мск на паркете «Смути Кинг-центра» в Новом Орлеане (США) завершился матч регулярного чемпионата НБА. Хозяева площадки «Нью-Орлеан Пеликанс» уступили «Финикс Санз» со счётом 111:124.

Гости захватили лидерство с первой четверти, которую выиграли с преимуществом в 18 очков, к большому перерыву «Санз» выигрывали уже "+20". По ходу второй половины игры «Пеликанс» уступали "-27", в четвёртой четверти смогли сократить это отставание до "-7", но в концовке «Финикс» увеличил отрыв до итоговых 13 очков.

Самым результативным игроком матча стал Девин Букер («Финикс»), набравший 52 очка, также на его счету три подбора и девять результативных передач.

«Санз» продолжают борьбу за попадание в основную зону плей-офф, занимая седьмое место в Западной конференции с отставанием в одну победу от «Пеликанс» и имеющих игру в запасе «Даллас Маверикс».