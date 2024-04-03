«Даллас» уступил «Голден Стэйт», Дончич оформил трипл-дабл

В ночь со 2 на 3 апреля мск на арене «Чейз Центра» в американском Сан-Франциско прошёл матч регулярного чемпионата НБА «Голден Стэйт Уорриорз» — «Даллас Маверикс». Победу со счётом 104:100 одержали хозяева площадки.

Первая четверть завершилась с перевесом «Уорриорз» в одно очко, к большому перерыву на табло было равенство — 49:49. В третьей четверти гости вырывались вперёд на 8 очков, но проиграли её «-6». В концовке хозяева позволили «Маверикс» чуть подобраться, но удержали победный счёт.

Самым результативным игроком встречи стал Лука Дончич («Даллас»), оформивший трипл-дабл. На его счету 30 набранных очков, 12 подборов и 11 результативных передач.

«Голден Стэйт» одержал пятую победу подряд в регулярном чемпионате. «Маверикс» прервали выигрышную серию из семи матчей.