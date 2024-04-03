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Голден Стэйт Уорриорз — Даллас Маверикс 104:100, как сыграли, кто победил, результат матча регулярки НБА 3 апреля

«Даллас» уступил «Голден Стэйт», Дончич оформил трипл-дабл
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В ночь со 2 на 3 апреля мск на арене «Чейз Центра» в американском Сан-Франциско прошёл матч регулярного чемпионата НБА «Голден Стэйт Уорриорз» — «Даллас Маверикс». Победу со счётом 104:100 одержали хозяева площадки.

НБА - регулярный чемпионат
03 апреля 2024, среда. 05:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
104 : 100
Даллас Маверикс
Даллас
Голден Стэйт Уорриорз: Уиггинс - 23, Пол - 14, Томпсон - 14, Карри - 13, Муди - 12, Грин - 11, Пэйтон II - 8, Подзиемски - 5, Джексон-Дэвис - 4, Луни, Робинсон, Киньонес
Даллас Маверикс: Дончич - 30, Ирвинг - 27, Вашингтон - 20, Гэффорд - 10, Хардуэй-младший - 7, Экзам - 3, Харди - 3, Пауэлл, Лоусон, Проспер, Клебер , Джонс, Моррис

Первая четверть завершилась с перевесом «Уорриорз» в одно очко, к большому перерыву на табло было равенство — 49:49. В третьей четверти гости вырывались вперёд на 8 очков, но проиграли её «-6». В концовке хозяева позволили «Маверикс» чуть подобраться, но удержали победный счёт.

Самым результативным игроком встречи стал Лука Дончич («Даллас»), оформивший трипл-дабл. На его счету 30 набранных очков, 12 подборов и 11 результативных передач.

«Голден Стэйт» одержал пятую победу подряд в регулярном чемпионате. «Маверикс» прервали выигрышную серию из семи матчей.

Регулярка НБА. Календарь
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