В финале Еврокубка сойдутся два французских клуба

Сегодня, 3 апреля, завершился третий матч полуфинального противостояния Еврокубка между «Бурком» и «Бешикташем». Французский клуб одержал победу со счётом 89:63 и вышел в финал турнира. Таким образом, определились оба финалиста соревнований.

Соперником «Бурка» в финале станет «Париж», который, в свою очередь, переиграл в полуфинале «Лондон Лайонс». Для прохода в финал столичной команде понадобилось два матча.

Для обоих клубов проход в финал Еврокубка — первый в истории франшизы. Предыдущим победителем турнира является «Гран Канария».

Финал будет проходить в том же формате, что и полуфиналы. Первый матч состоится 9 апреля, второй — 12 апреля. При необходимости третья встреча команд состоится 17 апреля.