В финале Еврокубка сойдутся два французских клуба
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Сегодня, 3 апреля, завершился третий матч полуфинального противостояния Еврокубка между «Бурком» и «Бешикташем». Французский клуб одержал победу со счётом 89:63 и вышел в финал турнира. Таким образом, определились оба финалиста соревнований.
Еврокубок . 1/2 финала. 3-й матч
03 апреля 2024, среда. 20:30 МСК
Бурк
Бурк-ан-Брес, Франция
Окончен
89 : 63
Бешикташ
Стамбул, Турция
Соперником «Бурка» в финале станет «Париж», который, в свою очередь, переиграл в полуфинале «Лондон Лайонс». Для прохода в финал столичной команде понадобилось два матча.
Еврокубок . 1/2 финала. 2-й матч
29 марта 2024, пятница. 22:30 МСК
Лондон Лайонс
Лондон, Великобритания
Окончен
85 : 93
Париж
Париж, Франция
Для обоих клубов проход в финал Еврокубка — первый в истории франшизы. Предыдущим победителем турнира является «Гран Канария».
Финал будет проходить в том же формате, что и полуфиналы. Первый матч состоится 9 апреля, второй — 12 апреля. При необходимости третья встреча команд состоится 17 апреля.
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