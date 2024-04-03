Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

В финале Еврокубка сойдутся два французских клуба

В финале Еврокубка сойдутся два французских клуба
Комментарии

Сегодня, 3 апреля, завершился третий матч полуфинального противостояния Еврокубка между «Бурком» и «Бешикташем». Французский клуб одержал победу со счётом 89:63 и вышел в финал турнира. Таким образом, определились оба финалиста соревнований.

Еврокубок . 1/2 финала. 3-й матч
03 апреля 2024, среда. 20:30 МСК
Бурк
Бурк-ан-Брес, Франция
Окончен
89 : 63
Бешикташ
Стамбул, Турция

Соперником «Бурка» в финале станет «Париж», который, в свою очередь, переиграл в полуфинале «Лондон Лайонс». Для прохода в финал столичной команде понадобилось два матча.

Еврокубок . 1/2 финала. 2-й матч
29 марта 2024, пятница. 22:30 МСК
Лондон Лайонс
Лондон, Великобритания
Окончен
85 : 93
Париж
Париж, Франция

Для обоих клубов проход в финал Еврокубка — первый в истории франшизы. Предыдущим победителем турнира является «Гран Канария».

Финал будет проходить в том же формате, что и полуфиналы. Первый матч состоится 9 апреля, второй — 12 апреля. При необходимости третья встреча команд состоится 17 апреля.

Материалы по теме
«Бурк» разгромил «Бешикташ» и вышел в финал Еврокубка
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android