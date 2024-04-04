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«Туше, король». Скип Бэйлесс рассказал о том, как задел Леброна Джеймса своим прогнозом

«Туше, король». Скип Бэйлесс рассказал о том, как задел Леброна Джеймса своим прогнозом
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Известный телеведущий шоу Undisputed на канале Fox Sports Скип Бэйлесс рассказал о том, как его слова повлияли на игру форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса в двух последних матчах.

«Леброн очень смешной — он попал 9 из 10 трёхочковых в матче с «Бруклином», после чего я заявил на шоу, что в следующем матче он в своём стиле продолжит пытаться строить из себя «шутера» и попадёт 2 из 10 дальних бросков. В итоге он предпринял лишь одну трёхочковую попытку и в матче с «Торонто», и с «Вашингтоном». Туше, король», — написал Бэйлесс в социальной сети X (ранее — Twitter).

Бэйлесс известен своими скандальными высказываниями в сторону Леброна. Эксперт считает, что Джеймс является лишь девятым в списке лучших баскетболистов в истории.

Предматчевая подготовка Леброна Джеймса

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