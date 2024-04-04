Александр Чадов продлил контракт с «Нижним Новгородом»

Форвард «Нижнего Новгорода» Александр Чадов продлил контракт со своей командой еще на один год. Об этом сообщает телеграмм-канал «Перехват».

Сообщается, что новое соглашение рассчитано до лета 2025 года, при этом у Александра Чадова в нынешнее межсезонье будет возможность выкупить контракт и перейти в другой клуб.

Стороны продлили контракт ещё по ходу сезона, однако публично об этом не объявлялось.

В этом сезоне Единой лиги Александр Чадов провёл все матчи, не пропустив ни одной игры «Нижнего Новгорода». В 31 матче он проводит на паркете в среднем почти по 17 минут и за это время набирает по 6 очков и делает 3,1 подбора.

«Нижний Новгород» на данный момент занимает шестое место в группе «Б» Единой лиги ВТБ.