Американский защитник «Маккаби Тель-Авив» Уэйд Болдуин не согласен, что Кендрик Нанн является лучшим атакующим игроком Евролиги.

Ранее атакующий защитник «Панатинаикоса» Кендрик Нанн заявил, что он является лучшим атакующим игроком Евролиги на данный момент.

«Он выдал несколько мощных игр, но есть статистика, которая показывает, кто лучшие атакующие игроки. Есть много разных рейтингов, не он сейчас лучший. Есть Майк Джеймс, Кинан Эванс, я, Маркус Ховард, который сейчас играет феноменально.

Он показывает впечатляющую игру в свой первый сезон в Евролиге. Но вы не можете называть себя номером один и лучшим атакующим игроком, когда есть парни, которые по статистике играют лучше», — приводит слова Болдуина издание Eurohoops.

Как отмечает Eurohoops, по данным Hack a Stat, среди названных Болдуином пяти игроков Кендрик Нанн занимает последнее место в индивидуальном рейтинге атаки с показателем 103,7. Уэйд Болдуин занимает третье место с результатом 109,8, а Майк Джеймс (124,8) и Кинан Эванс (136,5) намного опережают всех остальных.

Материалы по теме «А кто лучше?» Кендрик Нанн считает себя лучшим атакующим игроком Евролиги

Смотри баскетбольную Евролигу эксклюзивно в Okko.