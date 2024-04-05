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Главный тренер «Валенсии» был уволен со своего поста после разгромного поражения от АСВЕЛа

Главный тренер «Валенсии» был уволен со своего поста после разгромного поражения от АСВЕЛа
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Вчера, 4 апреля, состоялся матч в рамках 33-го тура Евролиги, в котором сошлись «Валенсия» и АСВЕЛ. Испанский клуб потерпел разгромное поражение со счётом 69:98, что стало поводом для увольнения главного тренера Алекса Мумбру. Информация была подтверждена на официальном сайте Евролиги.

Евролига . Регулярный чемпионат. 33-й тур
04 апреля 2024, четверг. 21:45 МСК
Валенсия
Валенсия, Испания
Окончен
69 : 98
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Валенсия: Харпер, Клавер, Рейверс, Прадилья, Андерсон, Лопес-Аростеги, Джонс, Инглис, Йович, Робертсон, Дэвис, Оджелей
АСВЕЛ: Томас, Ли, Кауди, Ловернь, Джексон, де Коло, Фалл, Лайти, Ндиайе, Яаков
Евролига. Календарь
Евролига. Турнирная таблица

Пост Мумбру временно займёт его ассистент — Хавьер Альберт. Именно он будет тренировать команду в последнем туре Евролиги. У испанского клуба ещё есть шансы попасть в плей-ин, для этого «Валенсии» нужно победить своего оставшегося соперника клуб «Партизан» и надеяться на благополучный исход матчей других команд.

Матч с французской командой закончился очередным поражением «Валенсии» в Евролиге. Команда смогла выиграть лишь один из последних своих восьми матчей.

Мумбру тренировал «Валенсию» с 2022 года.

Евролига. «Валенсия» — АСВЕЛ

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