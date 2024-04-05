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Парсонс — о Биле: в матче с «Кливлендом» он выглядел потухшим и высокомерным

Парсонс — о Биле: в матче с «Кливлендом» он выглядел потухшим и высокомерным
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Экс-игрок НБА Чендлер Парсонс высказался о поведении защитника «Финикс Санз» Брэдли Била на матче с «Кливленд Кавальерс».

«Мне не понравился его язык тела. Они громили «Кавальерс», и можно было видеть, что Бил был каким-то потухшим, он не добегал до нужных мест на паркете. Потом он сидел на скамейке с очень высокомерным видом.

«Финикс» не выигрывает столько, сколько они желали бы. Брэдли никогда не был третьей опцией в своей карьере. Он набирает 17 очков за игру, хотя и довольно эффективен в своих бросках, но я его знаю, ему там не нравится, что-то ему не так», — заявил Парсонс на шоу Run It Back.

«Финикс» смог переиграть «Кливленд» в матче, который состоялся вчера, 4 апреля, со счётом 122:101. Бил набрал семь очков и семь ассистов.

«Санз» располагаются на шестом месте в Западной конференции.

НБА - регулярный чемпионат
04 апреля 2024, четверг. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
122 : 101
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Финикс Санз: Букер - 40, Дюрант - 32, О'Нил - 17, Бол - 15, Бил - 7, Ойбанкс - 4, Гордон - 3, Нуркич - 2, Ли - 2, Окоги, Томас, Родди, Литтл, Азубуике, Янг
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 24, Мобли - 20, Аллен - 20, Гарлэнд - 15, ЛеВерт - 11, Страс - 9, Меррилл - 2, Нэнс, Томпсон, Мобли, Ньянг, Моррис, Джонс
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