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Малик Роуз назвал лучшего форварда в истории НБА

Малик Роуз назвал лучшего форварда в истории НБА
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Двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и экс-игрок «Сан-Антонио Спёрс» Малик Роуз сказал, что его бывший товарищ по команде Тим Данкан является лучшим форвардом в истории лиги.

«На свете много великих игроков. Эта тема очень субъективна. Мне кажется, что Тим — величайший форвард. Мне всё равно, как вы видите его в истории. Для него это также абсолютно ничего не значит. Я просто счастлив, что у меня была возможность поиграть с ним и познакомиться поближе как на корте, так и за его пределами. Было много случаев, когда мне хотелось столкнуть его с лестницы, чтобы он мог посидеть в сторонке, а я мог бы уделить ему несколько минут (смеётся)», — приводит слова Роуза портал The Sports Rush.

Напомним, Тим Данкан играл в «Спёрс» с 1997 до 2016 года, став в составе команды пятикратным чемпионом НБА.

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