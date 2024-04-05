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Главный тренер питерского «Зенита» Хавьер Паскуаль выиграл свой 100-й матч в Единой лиге ВТБ. 51-летний испанский специалист достиг этой отметки благодаря домашней победе его команды над казанским УНИКСом.

Хавьер Паскуаль стал седьмым тренером в истории Единой лиги, который одержал как минимум 100 побед в турнире.

В состоявшемся сегодня, 5 апреля, в Санкт-Петербурге матче второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Зенит» обыграл УНИКС со счётом 91:87.

В настоящий момент «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице Единой лиги в группе А, уступая идущему на первом месте УНИКСу два очка. При этом «Зенит» провёл на одну игру меньше УНИКСа.

В следующем туре «Зенит» сыграет на выезде против «Локомотива-Кубань», встреча состоится 9 апреля.

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