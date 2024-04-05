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Хавьер Паскуаль выиграл свой 100-й матч в Единой лиге

Хавьер Паскуаль выиграл свой 100-й матч в Единой лиге
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Главный тренер питерского «Зенита» Хавьер Паскуаль выиграл свой 100-й матч в Единой лиге ВТБ. 51-летний испанский специалист достиг этой отметки благодаря домашней победе его команды над казанским УНИКСом.

Хавьер Паскуаль стал седьмым тренером в истории Единой лиги, который одержал как минимум 100 побед в турнире.

В состоявшемся сегодня, 5 апреля, в Санкт-Петербурге матче второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Зенит» обыграл УНИКС со счётом 91:87.

В настоящий момент «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице Единой лиги в группе А, уступая идущему на первом месте УНИКСу два очка. При этом «Зенит» провёл на одну игру меньше УНИКСа.

В следующем туре «Зенит» сыграет на выезде против «Локомотива-Кубань», встреча состоится 9 апреля.

Единая лига ВТБ . Группа А
05 апреля 2024, пятница. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
91 : 87
УНИКС
Казань
Зенит: Эртель - 23, Фрейзер - 18, Хантер - 17, Курич - 15, Морман - 5, Карасёв - 3, Торопов - 3, Вольхин - 2, Жбанов - 2, Клименко - 2, Зубков - 1, Захаров
УНИКС: Димитриевич - 24, Рейнольдс - 20, Бако - 13, Грин - 12, Беленицкий - 10, Воронцевич - 5, Зайцев - 2, Лабери - 1, Тихоненко, Стуленков, Одиноков, Лазарев
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