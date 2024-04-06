Назван победитель в номинации «тренер года» в Еврокубке

Тренером года в рамках Еврокубка за сезон-2023/2024 признан финский специалист и экс-игрок сборной Финляндии Туомас Иисало, работающий во французском баскетбольном клубе «Париж».

Иисало стал главным тренером команды в июне 2023 года, заключив с клубом трёхлетний контракт. Под руководством Туомаса Иисало «Париж» в ходе регулярного чемпионата Еврокубка потерпел всего одно поражение, проведя при этом 18 игр. На данный момент команда будет бороться за трофей в финале Еврокубка. Отметим, что в полуфинале она дважды победила английскую команду «Лондон Лайонс».

Также стоит отметить, что в декабре 2023 года Туомас Иисало стал главным тренером символической сборной мира на французском Матче всех звёзд.