Виктор Вембаньяма высказал своё отношение к тому, что играет в каждом матче «Спёрс»

Центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма высказался о том, что принимает участие в большом количестве игр, несмотря на отсутствие турнирной значимости.

«Это просто моя ментальность. Я взял на себя обязательства перед этой командой. У меня есть ответственность перед этой организацией, перед моими партнёрами и перед болельщиками. Так что у меня нет причин отдыхать», — приводит слова Вембаньямы Express News.

Вембаньяма в нынешнем сезоне принял участие в 68 играх из 77. «Сан-Антонио» давно потерял шансы на выход в плей-офф и занимает последнее место на Западной конференции, одержав 19 побед и 58 поражений.

Француз в среднем набирает 21,1 очков, 10,6 подборов, 3,5 блокшотов. Виктор проводит свой первый сезон в лиге.

Предматчевая подготовка Виктора Вембаньямы