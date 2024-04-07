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Леброн неудачно столкнулся с оператором после эффектного блока. Видео

Леброн неудачно столкнулся с оператором после эффектного блока. Видео
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В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата НБА, в котором сошлись «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Кливленд Кавальерс». В начале третьей четверти произошёл инцидент, связанный с форвардом «Лейкерс» Леброном Джеймсом.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В начале третьей четверти защитник «Кавальерс» Дариус Гарлэнд убежал в быструю атаку, но его попытку лэй-апа заблокировал Джеймс. Леброн по инерции столкнулся с оператором, который сидит за лицевой линией. Форвард не смог сразу подняться на ноги из-за боли, но продолжил игру.

На момент публикации новости счёт в матче — 78:73 в пользу «Лейкерс». Если калифорнийская команда сможет победить в матче, то переместится на восьмую строчку в Западной конференции.

НБА - регулярный чемпионат
06 апреля 2024, суббота. 22:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
116 : 97
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Лос-Анджелес Лейкерс: Расселл - 28, Джеймс - 24, Дэвис - 22, Принс - 18, Ривз - 7, Хатимура - 7, Динвидди - 6, Хэйс - 4, Реддиш, Винсент, Кристи, Каслтон, Льюис
Кливленд Кавальерс: Гарлэнд - 26, ЛеВерт - 21, Ньянг - 12, Аллен - 12, Митчелл - 10, Мобли - 8, Страс - 5, Моррис - 3, Меррилл, Нэнс, Портер, Томпсон, Мобли, Джонс
НБА. Календарь
НБА. Турнирная таблица

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