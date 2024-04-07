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Леброн неудачно столкнулся с оператором после эффектного блока. Видео

В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата НБА, в котором сошлись «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Кливленд Кавальерс». В начале третьей четверти произошёл инцидент, связанный с форвардом «Лейкерс» Леброном Джеймсом.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В начале третьей четверти защитник «Кавальерс» Дариус Гарлэнд убежал в быструю атаку, но его попытку лэй-апа заблокировал Джеймс. Леброн по инерции столкнулся с оператором, который сидит за лицевой линией. Форвард не смог сразу подняться на ноги из-за боли, но продолжил игру.

На момент публикации новости счёт в матче — 78:73 в пользу «Лейкерс». Если калифорнийская команда сможет победить в матче, то переместится на восьмую строчку в Западной конференции.

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