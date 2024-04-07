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«Лейкерс» переиграли «Кавальерс» и вышли на восьмое место в Западной конференции

Сегодня, 7 апреля, в Лос-Анджелесе (США) на арене «Крипто.ком» состоялся матч в рамках регулярного чемпионата НБА, в котором приняли участие «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Кливленд Кавальерс». В итоге победу одержали хозяева со счётом 116:97.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Лос-Анджелеса» Д`Анджело Расселл. Сегодня в его активе 28 очков и пять подборов. Лидеры команды оформили дабл-даблы — Энтони Дэвис (22 очка и 13 подборов) и Леброн Джеймс (24 очка и 12 результативных передач).

В составе «Кавальерс» лучшим снайпером оказался Дариус Гарлэнд — 26 очков.

Таким образом, «Лейкерс» переместились на восьмую строчку в Западной конференции, которое предоставляет две попытки отобраться в плей-офф через плей-ин.

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