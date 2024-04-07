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Игрок «Енисея» Ратэн-Мэйс установил рекорд Единой лиги по набранным очкам в сезоне

Игрок «Енисея» Ратэн-Мэйс установил рекорд Единой лиги по набранным очкам в сезоне
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Защитник «Енисея» Ксэвьер Ратэн-Мэйс побил рекорд Единой лиги по общему количеству очков в сезоне. Канадец добился этого в матче с ЦСКА, который проходит сегодня, 7 апреля.

К середине третьей четверти матча Ратэн-Мэйс набрал 17 очков. Таким образом, его общее количество очков в нынешнем сезоне составляет 856. Предыдуший рекорд лиги (851) принадлежал экс-игроку УНИКСа Киту Лэгфорду, который помог казанской команде выйти в финал ЕЛ в сезоне-2015/2016.

«Енисей» занимает шестое место в группе «А» и уже потерял шансы на первую четвёрку, которая обеспечивает преимущество домашней площадки в четвертьфинале. Ксэвьер в среднем набирает 25,4 очка, 4,3 подборов и 4,3 результативных передач.

На момент публикации новости красноярская команда обыгрывала армейцев в третьей четверти со счётом 52:48.

Единая лига ВТБ . Группа А
07 апреля 2024, воскресенье. 13:00 МСК
Енисей
Красноярский край
4-я четверть
78 : 72
ЦСКА
Москва
Енисей: Бич, Мартин, Топтунов, Хопкинс, Карпенко, Ратэн-Мэйс, Лобарев, Балашов, Белянков, Сонько, Долинин, Загретдинов
ЦСКА: Джекири, Тримбл, Ухов, Астапкович, Руженцев, Антонов, Жан-Шарль, Хэнлан, Карданахишвили, М'Бай, Клюев, Курбанов
Единая лига. Календарь
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