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«Руна» уступила дома МБА в матче Единой лиги

«Руна» уступила дома МБА в матче Единой лиги
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В Москве завершился матч второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались «Руна» и МБА. Встреча закончилась со счётом 82:75 (19:19, 21:23, 21:12, 21:21) в пользу номинальных гостей площадки.

Единая лига ВТБ . Группа Б
07 апреля 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Руна
Москва
Окончен
75 : 82
МБА
Москва
Руна: Хилл - 17, Морган - 16, Попов - 15, Иванович - 11, Янг - 7, Походяев - 5, Тайус - 4, Сопин, Комиссаров, Савин, Жмако, Самойленко
МБА: Трушкин - 23, Лопатин - 23, Барашков - 11, Воронов - 10, Хоменко - 7, Коновалов - 3, Касаткин - 2, Минченко - 2, Исмаилов - 1, Голдырев, Валиев, Якушин

Лучшую результативность в составе победителей показал лёгкий форвард Владислав Трушкин. На его счету 23 очка, а также три подбора и пять передач. В составе «Руны» самым результативным игроком стал защитник Джеремайя Хилл. Он набрал 17 очков, сделал восемь подборов и 11 передач.

В настоящий момент «Руна» занимает пятое место в турнирной таблице Единой лиги в группе Б. МБА занимает четвертое место.

В следующем туре «Руна» примет дома БК «Минск», игра состоится 10 апреля. МБА в предпоследнем туре примет «Астану», этот матч пройдёт 11 апреля.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица
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