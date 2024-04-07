«Руна» уступила дома МБА в матче Единой лиги

В Москве завершился матч второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались «Руна» и МБА. Встреча закончилась со счётом 82:75 (19:19, 21:23, 21:12, 21:21) в пользу номинальных гостей площадки.

Лучшую результативность в составе победителей показал лёгкий форвард Владислав Трушкин. На его счету 23 очка, а также три подбора и пять передач. В составе «Руны» самым результативным игроком стал защитник Джеремайя Хилл. Он набрал 17 очков, сделал восемь подборов и 11 передач.

В настоящий момент «Руна» занимает пятое место в турнирной таблице Единой лиги в группе Б. МБА занимает четвертое место.

В следующем туре «Руна» примет дома БК «Минск», игра состоится 10 апреля. МБА в предпоследнем туре примет «Астану», этот матч пройдёт 11 апреля.