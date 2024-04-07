Остин Ривз: наша цель — победить, и не имеет значения, наберёт ли Леброн 20 очков в игре

Атакующий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Остин Ривз сказал, что необходимо делать для достижения победы в сезоне НБА.

«Наша команда находится в действительно хорошем положении. Всё дело в том, чтобы показать свои лучшие навыки игры в нужное время. Возвращаясь к прошлому году — мы были примерно на том же месте, выиграли первый матч плей-офф, а затем вышли в финал Западной конференции. Нам необходимо достичь пика в нужное время, каждый раз побеждать на площадке и заботиться друг о друге. Если в вашей команде будет фокус только на победе, то вы сделаете всё возможное для её достижения. Так что, когда это общая цель, не имеет значения, наберёт ли Леброн 20 очков, наберёт ли Энтони 20 очков. На самом деле речь идёт только о победе», — приводит слова Ривза портал Lakers Nation.