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Тайриз Макси — второй игрок в истории «Филадельфии» с тремя матчами в сезоне с 50+ очками

Разыгрывающий «Филадельфии Сиксерс» Тайриз Макси стал вторым игроком в истории команды, который в трёх матчах одного сезона сумел набрать больше 50 очков.

Единственным игроком в истории франшизы, который по этому показателю превосходит Макси, является Уилт Чемберлен.

Напомним, сегодня, 8 апреля, в Сан-Антонио (США) на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти-центр» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Сан-Антонио Спёрс» принимал «Филадельфию Сиксерс». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 126:133.

Самым результативным игроком по очкам в составе «Сиксерс» стал разыгрывающий Тайриз Макси, набравший 52 очка и сделавший четыре подбора и семь передач. Американский защитник гостей Келли Убре набрал 26 очков, сделал восемь подборов и пять передач.