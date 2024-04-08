Стала известна первая символическая сборная Еврокубка

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Согласно голосованию фанатов, представителей медиа, главных тренеров и капитанов команд, была составлена первая символическая сборная Еврокубка сезона-2023/2024.

Первая символическая сборная Еврокубка

Ти Джей Шортс («Париж») — 18,0 очков, 7,5 ассистов и 2 перехвата. Баскетболист является лидером сезона по количеству передач, вторым по набранным очкам и четвёртым — по перехватам.

Тревион Уильямс («Ратиофарм» Ульм) — 14,8 очков, 10,8 подборов и 4,3 ассистов. Лидер турнира по количеству подборов. Тревион повторил рекорд по количеству дабл-даблов (12), а также вошёл в топ-20 по очкам и передачам.

Габе Оласени («Лондон Лайонс») — 15,5 очков, 7,4 подборов. Вошёл в первую десятку по очкам и подборам, а также занял четвёртое место по количеству штрафных попыток.

Исайя Майк («Бурк») — 12,8 очков, 4,2 подборов и 1,6 перехватов. Лидер команды по перечисленным показателям.

Мэтт Морган («Лондон Лайонс») — 16,5 очков и 3,9 ассистов. Пятое место в турнире по очкам.

Смотрите Еврокубок эксклюзивно в Okko