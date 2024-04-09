Источник: Леброн может запросить особенный пункт в новом контракте с «Лейкерс»

Эксерт ESPN Брайан Уиндхорст поделился своими ожиданиями на планы форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса в ближайшее межсезонье.

«Я думаю, что Леброн воспользуется опцией выхода из контракта в любом случае. Почему он это сделает? Потому что это единственный способ запросить опцию «ноу-трэйд» (опция в контрактах баскетболистов о том, что их не могут обменять в другую команду без согласия игрока. — Прим. «Чемпионат»). Он это захочет потребовать даже если подпишет контракт всего на один год.

Если он продлит свой нынешний контракт, то не сможет запросить эту опцию. Я думаю, по многим причинам Джеймс захочет это, а «Лейкерс» ему это выдадут», — приводит слова Уиндхорста Bleacher Report.

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