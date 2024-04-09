Виктор Вембаньяма набрал столько же блокшотов, сколько Руди Гобер за два сезона

Французский центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма достиг отметки в 245 блокшотов в своей карьере. Ровно столько же блоков набрал бигмен «Миннесоты Тимбервулвз» Руди Гобер за нынешний и прошлый сезоны.

Для того, чтобы достигнуть такой цифры, Вембаньяме потребовалось сыграть в 69 играх, где он провёл на паркете в общей сложности 2036 минут. Гобер набрал 245 блокшотов в 141 игре за 4558 минут.

По котировкам букмекеров Гобер является главным претендентом на награду «Лучший оборонительный игрок» в нынешнем сезоне. Француз получал эту статуэтку уже трижды в своей карьере (2018, 2019, 2021).

Виктор в среднем набирает 3,6 блокшотов за матч в своём первом сезоне в лиге. «Сан-Антонио» занимает последнюю строчку в Западной конференции.

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