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Виктор Вембаньяма набрал столько же блокшотов, сколько Руди Гобер за два сезона

Виктор Вембаньяма набрал столько же блокшотов, сколько Руди Гобер за два сезона
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Французский центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма достиг отметки в 245 блокшотов в своей карьере. Ровно столько же блоков набрал бигмен «Миннесоты Тимбервулвз» Руди Гобер за нынешний и прошлый сезоны.

Для того, чтобы достигнуть такой цифры, Вембаньяме потребовалось сыграть в 69 играх, где он провёл на паркете в общей сложности 2036 минут. Гобер набрал 245 блокшотов в 141 игре за 4558 минут.

По котировкам букмекеров Гобер является главным претендентом на награду «Лучший оборонительный игрок» в нынешнем сезоне. Француз получал эту статуэтку уже трижды в своей карьере (2018, 2019, 2021).

Виктор в среднем набирает 3,6 блокшотов за матч в своём первом сезоне в лиге. «Сан-Антонио» занимает последнюю строчку в Западной конференции.

Виктор Вембаньяма и Руди Гобер обмениваются джерси после матча

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