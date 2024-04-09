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Расписание первого матча финала Еврокубка 9 апреля

Расписание первого матча финала Еврокубка 9 апреля
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Сегодня, 9 апреля, состоится первый финальный матч Еврокубка между «Парижем» и «Бурком». Серия матчей будет разыграна до двух побед.

Расписание первого финального матча Еврокубка 9 апреля:

«Париж» — «Бурк» (начало матча — в 21:30 по московскому времени).

Еврокубок . Финал. 1-й матч
09 апреля 2024, вторник. 21:30 МСК
Париж
Париж, Франция
Не начался
Бурк
Бурк-ан-Брес, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В полуфинале «Париж» в двух матчах расправился с «Лондон Лайонс» (99:86, 93:85). «Бурку», в свою очередь, понадобилось три встречи, чтобы пройти «Бешикташ» (86:74, 71:82, 89:63).

Для обоих клубов проход в финал Еврокубка — первый в истории. Предыдущим победителем турнира является «Гран Канария».

Финал будет проходить в том же формате, что и полуфиналы. Первый матч состоится 9 апреля, второй — 12 апреля. При необходимости третья встреча команд состоится 17 апреля.

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