Расписание первого матча финала Еврокубка 9 апреля

Сегодня, 9 апреля, состоится первый финальный матч Еврокубка между «Парижем» и «Бурком». Серия матчей будет разыграна до двух побед.

Расписание первого финального матча Еврокубка 9 апреля:

«Париж» — «Бурк» (начало матча — в 21:30 по московскому времени).

В полуфинале «Париж» в двух матчах расправился с «Лондон Лайонс» (99:86, 93:85). «Бурку», в свою очередь, понадобилось три встречи, чтобы пройти «Бешикташ» (86:74, 71:82, 89:63).

Для обоих клубов проход в финал Еврокубка — первый в истории. Предыдущим победителем турнира является «Гран Канария».

Финал будет проходить в том же формате, что и полуфиналы. Первый матч состоится 9 апреля, второй — 12 апреля. При необходимости третья встреча команд состоится 17 апреля.