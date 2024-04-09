Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж — Бурк. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Стал известен MVP Еврокубка сезона-2023/2024

Стал известен MVP Еврокубка сезона-2023/2024
Аудио-версия:
Комментарии

Баскетболист «Парижа» Ти Джей Шортс был признан MVP Еврокубка сезона-2023/2024. В нынешнем розыгрыше турнира игрок набирает 18 очков и делает 7,5 результативной передачи.

Шортс является лидером сезона по среднему количеству результативных передач, является вторым по очкам и четвёртым по перехватам (2).

Ти Джей помог своей команде впервые в истории выйти в финал Еврокубка. В полуфинале за два матча французский клуб переиграл «Лондон Лайонс». «Париж» в финальной серии встретится с «Бурком», который, в свою очередь, прошёл в трёх играх «Бешикташ». «Бурк» также является новичком финала турнира.

Финал будет проходить в том же формате, что и полуфиналы. Первый матч состоится сегодня, 9 апреля, второй — 12 апреля. При необходимости третья встреча команд состоится 17 апреля.

Смотрите Еврокубок эксклюзивно в Okko
Материалы по теме
Стала известна первая символическая сборная Еврокубка
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android