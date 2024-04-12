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Адриен Морман расторг контракт с «Зенитом» перед плей-офф Единой лиги

Адриен Морман расторг контракт с «Зенитом» перед плей-офф Единой лиги
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Французский форвард Адриен Морман покинул «Зенит». Стороны договорились о расторжении контракта. Об этом информирует пресс-служба петербургского клуба.

Француз перешёл в «Зенит» в январе прошлого года. Вместе с сине-бело-голубыми Адриен дошёл до полуфинала Единой лиги ВТБ сезона-2022/2023, стал обладателем Кубка Кондрашина и Белова, а также завоевал Суперкубок Единой лиги.

В нынешнем сезоне Единой лиги Морман принял участие в 29 матчах, в которых в среднем набирал 5,4 очка, совершал 4,4 подбора и отдавал 0,9 передачи.

В следующем туре, который будет последним в регулярном чемпионате, сине-бело-голубые сыграют с пермской «Пармой». Матч пройдёт в Санкт-Петербурге 14 апреля и начнётся в 16:00 мск. «Зенит» гарантировал себе место в топ-3 группы А.

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