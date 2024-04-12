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Американец Джувэн Морган стал игроком «Зенита»

Американец Джувэн Морган стал игроком «Зенита»
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Американский форвард Джувэн Морган подписал контракт с «Зенитом». Об этом информирует пресс-служба петербургского клуба. Соглашение с игроком будет действовать до окончания сезона-2023/2024.

Напомним, 11 апреля Морган расторг контракт с «Руной». Отмечалось, что стороны сделали это по обоюдному согласию.

«Зенит» в настоящий момент занимает третье место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ в группе А и уже не опустится ниже. Примечательно, что сине-бело-голубым придётся отзаявить кого-то из своих легионеров, так как Морган станет седьмым иностранцем в команде.

Ранее турецкое издание Timeout Basketbol сообщало, что команда Хавьера Паскуаля подписала контракт с американцем Джошем Карлтоном.

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