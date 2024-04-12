Леброн Джеймс назвал одного из своих самых любимых игроков в НБА прямо сейчас

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс высказался об одном из своих самых любимых игроков в лиге на данный момент.

«Один из моих самых любимых игроков в НБА прямо сейчас — Ти Джей Макконнелл. Он как Дрэймонд Грин, но на позиции пойнт-гарда», — заявил Джеймс на подкасте Mind The Game.

Ти Джей Макконнелл является разыгрывающим «Индианы Пэйсерс». В нынешнем сезоне он принял участие в 69 играх, где в среднем набирает 10,1 очка и 5,4 ассиста. Американец проводит свой девятый сезон в лиге, четыре из которых он отыграл в «Филадельфии Сиксерс», а пять — в «Индиане».

«Пэйсерс» занимают шестое место в Восточной конференции. Оно обеспечивает прямой проход в плей-офф. Тем не менее команда всё ещё может опуститься в зону плей-ин.

Вокальные навыки Леброна Джеймса: