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«Париж» стал победителем Еврокубка, обыграв во втором матче «Бурк»

Сегодня, 12 апреля, состоялся второй финальный матч между французскими клубами «Париж» и «Бурк». В итоге победу одержала столичная команда со счётом 89:81 (26:22, 21:20, 21:17, 25:18). Таким образом, «Париж» оказался победителем турнира.

Самым результативным игроком встречи стал Ти Джей Шортc, набравший 22 очка, шесть подборов и пять результативных передач. Именно он был признан MVP турнира и финальной серии.

Таким образом, «Париж» будет принимать участие в Евролиге следующего сезона. Столичный клуб закончил регулярный сезон с 17 победами и одним поражением. Команда не проиграла ни одной встречи во время плей-офф.

Обе команды впервые принимали участие в финале Еврокубка. Первый матч серии закончился победой «Парижа» со счётом 77:64.

«Париж» обыграл «Бурк» и стал победителем Еврокубка