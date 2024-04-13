Виктор Вембаньяма стал первым в истории НБА по определённым показателям за сезон

На данный момент проходит матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Сан-Антонио Спёрс» принимает «Денвер Наггетс». На момент написания новости счёт на табло — 83:68 в пользу гостевой команды.

Центровой и новичок «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма во время игры стал автором уникального достижения, став первым игроком в истории лиги, которому в конкретном сезоне удалось набрать как минимум 1500 очков, 250 блок-шотов и реализовать 100 трёхочковых бросков.

В нынешнем сезоне 20-летний баскетболист принял участие в 70 матчах, набирая в среднем 21,3 очка, 10,6 подбора и 3,8 результативной передачи при общем проценте реализации бросков с игры 46,5, трёхочковых — 32,2. На данный момент «Спёрс» занимает 15-е место на Западе (20-60).