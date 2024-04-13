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Виктор Вембаньяма стал первым в истории НБА по определённым показателям за сезон

Виктор Вембаньяма стал первым в истории НБА по определённым показателям за сезон
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На данный момент проходит матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Сан-Антонио Спёрс» принимает «Денвер Наггетс». На момент написания новости счёт на табло — 83:68 в пользу гостевой команды.

НБА - регулярный чемпионат
13 апреля 2024, суббота. 03:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
4-я четверть
90 : 104
Денвер Наггетс
Денвер
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма, Грэм, Дюк, Уэсли, Буей, Коллинс, Сиссоко, Шампани, Джонс, Грэй, Мамукелашвили
Денвер Наггетс: Браун, Портер, Строутер, Тайсон, Колдуэлл-Поуп, Джордан, Джексон, Уотсон, Холидэй, Ки, Йокич, Гиллеспи, Маррей, Гордон

Центровой и новичок «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма во время игры стал автором уникального достижения, став первым игроком в истории лиги, которому в конкретном сезоне удалось набрать как минимум 1500 очков, 250 блок-шотов и реализовать 100 трёхочковых бросков.

В нынешнем сезоне 20-летний баскетболист принял участие в 70 матчах, набирая в среднем 21,3 очка, 10,6 подбора и 3,8 результативной передачи при общем проценте реализации бросков с игры 46,5, трёхочковых — 32,2. На данный момент «Спёрс» занимает 15-е место на Западе (20-60).

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