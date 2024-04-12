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Искусственный интеллект разработал новые именные кроссовки Nike для Вембаньямы

Искусственный интеллект разработал новые именные кроссовки Nike для Вембаньямы
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Искусственный интеллект (AI) представил прототип новых именных кроссовок Nike, в которых будет играть центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма.

Фото: Презентация Nike в Париже

Фото: Презентация Nike в Париже

Ранее американская компания Nike представила рекламный ролик, в котором был анонсирован новый логотип бренда Вембаньямы. На нём был изображён инопланетянин, так как это прозвище французского баскетболиста.

Виктор подписал контракт с Nike на сумму выше $ 100 млн, ещё когда выступал во Франции. Ожидается, что в будущих компаниях фирмы он будет играть центральную роль.

В нынешнем регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации Вембаньяма в среднем за матч набирает 21,3 очка, совершает 10,6 подбора и отдаёт 3,8 передачи. «Сан-Антонио» занимает последнее, 15-е место в Западной конференции.

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