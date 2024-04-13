«Оклахома» переиграла «Милуоки» и возглавила Западную конференцию

Сегодня, 13 апреля, в Оклахома-Сити состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), где встретились местный «Оклахома-Сити Тандер» и «Милуоки Бакс». Хозяева одержали победу со счётом 125:107.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Оклахомы» Шей Гилджес-Александер. На его счету 23 очка, семь подбором и три результативные передачи. Его партнёр по команде тяжёлый форвард Чет Холмгрен отметился 22 очками, девятью подборами и тремя передачами.

Самым результативным в составе «Милуоки» стал лёгкий форвард Крис Миддлтон. Он набрал 18 очков, совершил семь подборов и отдал шесть передач. Центровой Брук Лопес отметился 18 очками, двумя подборами и одной передачей.

После 81 матча «Оклахома» возглавила Западную конференцию с 56 победами и 25 поражениями. «Милуоки» расположился на второй строчке Восточной конференции с 49 победами в 81 игре.