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Оклахома — Милуоки 125:107, как сыграли, кто победил, результат матча регулярного чемпионата НБА 13 апреля

«Оклахома» переиграла «Милуоки» и возглавила Западную конференцию
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Сегодня, 13 апреля, в Оклахома-Сити состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), где встретились местный «Оклахома-Сити Тандер» и «Милуоки Бакс». Хозяева одержали победу со счётом 125:107.

НБА - регулярный чемпионат
13 апреля 2024, суббота. 03:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
125 : 107
Милуоки Бакс
Милуоки
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 23, Холмгрен - 22, Уиггинс - 19, Уильямс - 17, Дорт - 11, Уильямс - 10, Уотерс III - 6, Уоллес - 6, Хэйворд - 6, Уильямс - 5, Джо, Дженг, Бийомбо, Сарр, Мускала
Милуоки Бакс: Лопес - 18, Миддлтон - 18, Бисли - 17, Галлинари - 11, Коннотон - 8, Боучэмп - 7, Ливингстон - 6, Беверли - 6, Портис - 4, Адетокунбо - 4, Роллинз - 3, Краудер - 3, Вашингтон Мл. - 2, Джексон

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Оклахомы» Шей Гилджес-Александер. На его счету 23 очка, семь подбором и три результативные передачи. Его партнёр по команде тяжёлый форвард Чет Холмгрен отметился 22 очками, девятью подборами и тремя передачами.

Самым результативным в составе «Милуоки» стал лёгкий форвард Крис Миддлтон. Он набрал 18 очков, совершил семь подборов и отдал шесть передач. Центровой Брук Лопес отметился 18 очками, двумя подборами и одной передачей.

После 81 матча «Оклахома» возглавила Западную конференцию с 56 победами и 25 поражениями. «Милуоки» расположился на второй строчке Восточной конференции с 49 победами в 81 игре.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица
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