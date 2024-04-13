«Зенит» официально объявил о подписании Джоша Карлтона

«Зенит» официально объявил о приглашении центрового Джоша Карлтона в команду до конца нынешнего сезона, сообщается на сайте клуба.

«Нашу команду усилит Джош Карлтон, который поможет на позиции центрового. Контракт с 25-летним игроком подписан до окончания нынешнего сезона. На профессиональном уровне Карлтон выступает с 2022 года, когда он переехал в Европу и подписал соглашение с французским «Ле-Маном».

Добро пожаловать в Санкт-Петербург, Джош!» — говорится в официальном заявлении клуба.

Карлтон провёл пять лет на уровне NCAA (Коннектикут, Хьюстон), после чего оказался не задрафтован в 2022 году. Джош поехал играть в Европу, где провёл один сезон в «Ле-Мане», а затем перешёл в «Метрополитан» с целью заменить Виктору Вембаньяму, отправившегося в НБА. Спустя полгода бигмен отправился в турецкий клуб «Дарюшшафака».