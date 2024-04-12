«Зенит» отзаявил Бояна Дублевича — центровой не примет участия в плей-офф

«Зенит» выписал из заявки на Единую лигу центрового Бояна Дублевича, сообщает телеграм-канал «Перехват». Черногорец пропустил последние матчи из-за травмы. Таким образом, Боян пропустит оставшуюся часть сезона.

В отличие от Адриена Мормана, с которым был расторгнут контракт, никакой информации о том, что Боян покинет клуб, не поступило. Напомним, ранее днём стало известно, что «Зенит» подписал экс-игрока «Руны» Джувэна Моргана.

В нынешнем сезоне Дублевич принял участие в 36 матчах, где в среднем набирал 9,4 очка и 4,3 подбора.

В следующем туре, который будет последним в регулярном чемпионате, сине-бело-голубые сыграют с пермской «Пармой». Матч пройдёт в Санкт-Петербурге 14 апреля и начнётся в 16:00 мск. «Зенит» гарантировал себе место в топ-3 группы А.