«Уралмаш» закончил второй этап с восемью победами подряд, обыграв «Руну»

Сегодня, 13 апреля, в Екатеринбурге на арене «ДИВС Уралочка» состоялся матч второго этапа Единой лиги между «Уралмашем» и «Руной». Победу одержали хозяева со счётом 80:71 (17:12, 25:19, 18:20, 20:20).

Самым результативным игроком матча стал игрок «Руны» Артём Комиссаров. На его счету 21 очко и шесть подборов. Среди его партнёров по команде стоит выделить Илью Попова, оформившего дабл-дабл (13 очков и 10 подборов), а также Кирилла Савина, набравшего 12 очков.

В составе «Уралмаша» лучшим снайпером оказался Антон Глазунов. В его активе 19 очков и пять ассистов. Три его одноклубника набрали 11 очков и более: Иван Пынько (12 очков и восемь подборов), Стэнли Уиттакер (12 очков и четыре ассиста) и Октавиус Эллис (11 очков и семь подборов).

Команды закончили выступление во втором этапе Единой лиги. «Уралмашу» предстоит встреча плей-ин с «Самарой», а «Руна» завершила выступление в нынешнем сезоне.