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«Уралмаш» закончил второй этап с восемью победами подряд, обыграв «Руну»

«Уралмаш» закончил второй этап с восемью победами подряд, обыграв «Руну»
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Сегодня, 13 апреля, в Екатеринбурге на арене «ДИВС Уралочка» состоялся матч второго этапа Единой лиги между «Уралмашем» и «Руной». Победу одержали хозяева со счётом 80:71 (17:12, 25:19, 18:20, 20:20).

Единая лига ВТБ . Группа Б
13 апреля 2024, суббота. 14:00 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Окончен
80 : 71
Руна
Москва
Уралмаш: Глазунов, Эллис, Уиттакер, Пынько, Писклов, Новиков, Даглас, Балашов, Михеев, Нэвелс, Нэльсон, Прощенко
Руна: Янг, Сопин, Комиссаров, Митькин, Савин, Иванович, Ванин, Походяев, Попов, Жмако, Самойленко

Самым результативным игроком матча стал игрок «Руны» Артём Комиссаров. На его счету 21 очко и шесть подборов. Среди его партнёров по команде стоит выделить Илью Попова, оформившего дабл-дабл (13 очков и 10 подборов), а также Кирилла Савина, набравшего 12 очков.

В составе «Уралмаша» лучшим снайпером оказался Антон Глазунов. В его активе 19 очков и пять ассистов. Три его одноклубника набрали 11 очков и более: Иван Пынько (12 очков и восемь подборов), Стэнли Уиттакер (12 очков и четыре ассиста) и Октавиус Эллис (11 очков и семь подборов).

Команды закончили выступление во втором этапе Единой лиги. «Уралмашу» предстоит встреча плей-ин с «Самарой», а «Руна» завершила выступление в нынешнем сезоне.

Единая лига. Календарь
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