Нешуточная борьба за первое место! В Казани встретятся УНИКС и ЦСКА. Единая лига — LIVE

Сегодня, 13 апреля, будет сыграно три матча в рамках второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Первая игра начнётся в 14:00 мск, заключительная — в 18:00. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи УНИКС — ЦСКА, которая стартует в 18:00 мск.

Единая лига ВТБ . Группа Б Единая лига ВТБ . Группа Б 13 апреля 2024, суббота. 14:00 МСК Уралмаш Екатеринбург Не начался Руна Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Единая лига ВТБ . Группа А Единая лига ВТБ . Группа А 13 апреля 2024, суббота. 15:00 МСК Локомотив-Кубань Краснодар Не начался Енисей Красноярский край Кто победит в основное время? П1 X П2

Единая лига ВТБ . Группа А Единая лига ВТБ . Группа А 13 апреля 2024, суббота. 18:00 МСК УНИКС Казань Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

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