Нешуточная борьба за первое место! В Казани встретятся УНИКС и ЦСКА. Единая лига — LIVE
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Кажется, намечается отличная заруба.
Сегодня, 13 апреля, будет сыграно три матча в рамках второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Первая игра начнётся в 14:00 мск, заключительная — в 18:00. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи УНИКС — ЦСКА, которая стартует в 18:00 мск.
Единая лига ВТБ . Группа Б
13 апреля 2024, суббота. 14:00 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Не начался
Руна
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Единая лига ВТБ . Группа А
13 апреля 2024, суббота. 15:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Не начался
Енисей
Красноярский край
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Единая лига ВТБ . Группа А
13 апреля 2024, суббота. 18:00 МСК
УНИКС
Казань
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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Комментарии
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