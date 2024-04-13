Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
УНИКС — ЦСКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Секулич высказался насчёт поражения «Локо» в игре с «Енисеем»

Секулич высказался насчёт поражения «Локо» в игре с «Енисеем»
Комментарии

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александр Секулич прокомментировал результат матча с «Енисеем», который состоялся сегодня, 13 апреля.

«Не таким образом нужно завершать регулярный сезон. На трибуны пришли болельщики, и команда не смогла их отблагодарить за поддержку. Причина поражения — отсутствие концентрации и должной энергии. Конечно, нужно поздравить соперника с отличной игрой, они эту победу сегодня заслужили. Желаю «Енисею» удачи в плей-офф, а от лица команды хочу извиниться перед нашими болельщиками за сегодняшнюю игру и результат в матче!» — приводит слова Секулича пресс-служба клуба.

Напомним, матч между «Локомотивом-Кубанью» и «Енисеем» завершился в пользу красноярцев со счётом 83:76.

Материалы по теме
Александр Секулич пошёл на судей в концовке матча с «Зенитом» и получил технический
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android