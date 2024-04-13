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«Нет смысла смотреть на табло». Леброн — о финале регулярного чемпионата

«Нет смысла смотреть на табло». Леброн — о финале регулярного чемпионата
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Популярный игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс высказался о финальной стадии регулярного чемпионата НБА.

«Конечно, сейчас имеет ключевое значение каждая игра и важен посев. Но независимо от того, с чего вы начинаете, вы не можете изменить прошлое. Я не могу сказать, что предпочёл бы оказаться на нашем нынешнем месте, а не в другом. Это было бы нечестно. Посев имеет значение, но независимо от того, с чего мы начнём, мы должны принять вызов. В конце концов всё решат игры. Нет смысла смотреть на табло», — приводит слова Леброна портал Fadeaway World.

Напомним, в среднем за игру Леброн набирает 25,6 очка, делает 7,2 подбора, а также 8,2 передачи.

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