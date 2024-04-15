Энтони Эдвардс и Брэдли Бил потолкались между собой в матче «Миннесоты» с «Финиксом»

Атакующие защитники «Миннесоты Тимбервулвз» и «Финикс Санз» — Энтони Эдвардс и Брэдли Бил по ходу матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации после одного из игровых моментов начали толкаться друг с другом.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Миннесота» на данный момент занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции с результатом в 56 побед при 25 поражениях. «Финикс» же расположился на седьмой строчке с 48 победами при 33 поражениях.

Этот матч является последним для обоих клубов Западной конференции в регулярном чемпионате. После этого будет определены все участники стадии плей-ин и плей-офф НБА.