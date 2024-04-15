Энтони Эдвардс и Брэдли Бил потолкались между собой в матче «Миннесоты» с «Финиксом»
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Атакующие защитники «Миннесоты Тимбервулвз» и «Финикс Санз» — Энтони Эдвардс и Брэдли Бил по ходу матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации после одного из игровых моментов начали толкаться друг с другом.
Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
«Миннесота» на данный момент занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции с результатом в 56 побед при 25 поражениях. «Финикс» же расположился на седьмой строчке с 48 победами при 33 поражениях.
Этот матч является последним для обоих клубов Западной конференции в регулярном чемпионате. После этого будет определены все участники стадии плей-ин и плей-офф НБА.
НБА - регулярный чемпионат
14 апреля 2024, воскресенье. 22:30 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
106 : 125
Финикс Санз
Финикс
Миннесота Тимбервулвз: Гобер - 21, Конли - 17, Эдвардс - 13, Рид - 10, Таунс - 10, Гарза - 9, Макдэниелс - 6, Маклафлин - 5, Андерсон - 4, Мур - 4, Александер-Уолкер - 3, Майнотт - 2, Миллер - 2, Моррис, Уоррен
Финикс Санз: Бил - 36, Букер - 23, Аллен - 20, Дюрант - 15, Нуркич - 6, Окоги - 5, Янг - 5, Бол - 4, О'Нил - 4, Литтл - 4, Томас - 3, Уэйнрайт, Ойбанкс, Родди, Ли
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