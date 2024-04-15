Энтони Дэвис получил травму перед стартом плей-офф НБА и с трудом покинул площадку

Тяжёлый форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис получил травму спины в последнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Нью-Орлеан Пеликанс».

Баскетболист держался за спину и явно испытывал боль, когда покидал площадку, а затем ещё долгое количество времени лежал перед судейским столиком.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Лейкерс» на выезде победили «Нью-Орлеан» со счётом 124:108. Самым результативным игроком встречи стал Дэвис, набравший 30 очков, 11 подборов и три передачи за 33 минуты на паркете. Один из лидеров «озёрников» Леброн Джеймс записал на свой счёт трипл-дабл: 28 очков, 11 подборов и 17 передач.