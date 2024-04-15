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Энтони Дэвис получил травму перед стартом плей-офф НБА и с трудом покинул площадку

Энтони Дэвис получил травму перед стартом плей-офф НБА и с трудом покинул площадку
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Тяжёлый форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис получил травму спины в последнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Нью-Орлеан Пеликанс».

Баскетболист держался за спину и явно испытывал боль, когда покидал площадку, а затем ещё долгое количество времени лежал перед судейским столиком.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Лейкерс» на выезде победили «Нью-Орлеан» со счётом 124:108. Самым результативным игроком встречи стал Дэвис, набравший 30 очков, 11 подборов и три передачи за 33 минуты на паркете. Один из лидеров «озёрников» Леброн Джеймс записал на свой счёт трипл-дабл: 28 очков, 11 подборов и 17 передач.

НБА - регулярный чемпионат
14 апреля 2024, воскресенье. 22:30 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
108 : 124
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Нью-Орлеан Пеликанс: Макколлум - 25, Джонс - 18, Ингрэм - 13, Нэнс - 13, Уильямсон - 12, Мёрфи - 11, Альварадо - 10, Дэниэлс - 2, Валанчюнас - 2, Робинсон-Эрл - 2, Маршалл, Хоукинс, Лидделл, Райан, Зеллер
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 30, Джеймс - 28, Ривз - 20, Расселл - 19, Хатимура - 11, Принс - 9, Динвидди - 7, Мэйс, Реддиш, Винсент, Кристи, Хэйс, Каслтон, Джайлс, Льюис
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