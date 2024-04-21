Мэджик Джонсон: проигрыш «Лейкерс» произошёл не по вине Леброна и Дэвиса

Член Зала Славы баскетбола Мэджик Джонсон высказал свою точку зрения по поводу первого матча серии «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Денвер Наггетс». «Озёрники» уступили действующим чемпионам НБА со счётом 104:113.

«Проигрыш «Лейкерс» произошёл не по вине Леброна и Дэвиса. Как я и говорил раньше — для того, чтобы у нас был шанс, нужно, чтобы игроки задней линии играли очень хорошо. В итоге Расселл попал только один из девяти трёхочковых, Ривза было вообще незаметно, они вместе набрали только 26 очков», — заявил Джонсон в социальной сети X (ранее — Twitter).

Второй матч серии плей-офф между «Денвер Наггетс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» состоится в ночь с 22 на 23 апреля по московскому времени и также пройдёт на площадке «Денвера».