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Мэджик Джонсон: проигрыш «Лейкерс» произошёл не по вине Леброна и Дэвиса

Мэджик Джонсон: проигрыш «Лейкерс» произошёл не по вине Леброна и Дэвиса
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Член Зала Славы баскетбола Мэджик Джонсон высказал свою точку зрения по поводу первого матча серии «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Денвер Наггетс». «Озёрники» уступили действующим чемпионам НБА со счётом 104:113.

НБА - плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
21 апреля 2024, воскресенье. 03:30 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
114 : 103
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Денвер Наггетс: Йокич - 32, Маррей - 22, Портер - 19, Колдуэлл-Поуп - 12, Гордон - 12, Уотсон - 8, Джордан - 4, Джексон - 3, Браун - 2, Строутер, Тайсон, Холидэй, Ннаджи, Пикетт
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 32, Джеймс - 27, Расселл - 13, Ривз - 13, Принс - 11, Хатимура - 7, Вандербилт, Винсент, Кристи, Хэйс, Льюис, Динвидди

«Проигрыш «Лейкерс» произошёл не по вине Леброна и Дэвиса. Как я и говорил раньше — для того, чтобы у нас был шанс, нужно, чтобы игроки задней линии играли очень хорошо. В итоге Расселл попал только один из девяти трёхочковых, Ривза было вообще незаметно, они вместе набрали только 26 очков», — заявил Джонсон в социальной сети X (ранее — Twitter).

Второй матч серии плей-офф между «Денвер Наггетс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» состоится в ночь с 22 на 23 апреля по московскому времени и также пройдёт на площадке «Денвера».

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