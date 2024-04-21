«Бостон» уверенно обыграл «Майами» без Батлера в первом матче серии плей-офф НБА
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На площадке «Ти-Ди Гарден» завершился стартовый матч серии 1/4 финала плей-офф Восточной конференции НБА между «Бостон Селтикс» и «Майами Хит». Счёт встречи — 114:94 в пользу «кельтов». Счёт в серии стал 1-0.
НБА - плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
21 апреля 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
114 : 94
Майами Хит
Майами
Бостон Селтикс: Тейтум - 23, Уайт - 20, Порзингис - 18, Браун - 17, Хозер - 12, Хорфорд - 10, Притчард - 8, Холидэй - 6, Бриссетт, Тиллман, Уолш, Спрингер, Михайлюк, Кета
Майами Хит: Адебайо - 24, Райт - 17, Жакез-мл. - 16, Хироу - 11, Йович - 10, Лав - 7, Робинсон - 5, Мартин - 4, Ричардсон, Розир, Батлер, Хайсмит, Робинсон, Брайант, Миллз
«Бостон» выиграл первые три четверти, благодаря чему подошёл к заключительному отрезку с перевесом в 32 очка. За последние 12 минут «Майами» сократил отставание до разницы в 20 очков.
Самым результативным игроком стал Бэм Адебайо, в активе которого 26 очков. У «Бостона» отличился Джейсон Тейтум, оформивший трипл-дабл из 23 очков, 10 подборов и 10 передач.
Отметим, что игру пропускал лидер «Майами» Джимми Батлер.
Вторая игра серии состоится здесь же в четверг, 25 апреля, в 2:00 по московскому времени.
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