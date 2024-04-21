«Бостон» уверенно обыграл «Майами» без Батлера в первом матче серии плей-офф НБА

На площадке «Ти-Ди Гарден» завершился стартовый матч серии 1/4 финала плей-офф Восточной конференции НБА между «Бостон Селтикс» и «Майами Хит». Счёт встречи — 114:94 в пользу «кельтов». Счёт в серии стал 1-0.

«Бостон» выиграл первые три четверти, благодаря чему подошёл к заключительному отрезку с перевесом в 32 очка. За последние 12 минут «Майами» сократил отставание до разницы в 20 очков.

Самым результативным игроком стал Бэм Адебайо, в активе которого 26 очков. У «Бостона» отличился Джейсон Тейтум, оформивший трипл-дабл из 23 очков, 10 подборов и 10 передач.

Отметим, что игру пропускал лидер «Майами» Джимми Батлер.

Вторая игра серии состоится здесь же в четверг, 25 апреля, в 2:00 по московскому времени.