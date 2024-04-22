«Клипперс» обыграли «Даллас» в первом матче серии плей-офф НБА

На стадионе «Крипто.ком Арена» завершился первый матч серии 1/4 финала плей-офф Западной конференции НБА между «Лос-Анджелес Клипперс» и «Даллас Маверикс». Счёт встречи — 109:97 в пользу хозяев.

Уже в первой четверти «Клипперс» оторвались от соперника на 12 очков, а к большому перерыву увеличили разрыв до 26 очков. Примечательно, что во второй четверти «Даллас» набрал всего восемь очков. Во второй половине баскетболисты «Далласа» были результативнее, но этого хватило только на то, чтобы сократить отставание до 14 очков.

Наилучшую результативность продемонстрировал Лука Дончич, записавший на свой счёт 33 очка, 13 подборов и шесть передач. В составе гостей отметим и Кайри Ирвинга — 31 очко, шесть подборов, шесть передач. У «Клипперс» отличился Джеймс Харден — 26 очков. Ивица Зубац отметился дабл-даблом — 20 очков, 14 подборов.

Вторая встреча серии состоится 24 апреля в 5:00 по московскому времени.