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Милуоки Бакс – Индиана Пэйсерс 109:94, как сыграли, кто победил, результат матча плей-офф НБА 22 апреля

35 очков Лилларда помогли «Милуоки» обыграть «Индиану» в первом матче плей-офф НБА
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Завершился первый матча серии плей-офф НБА, в котором «Милуоки Бакс» принимал «Индиану Пэйсерс». Встреча прошла в Милуоки на арене «Файсерв-форум» и завершилась победой хозяев со счётом 109:94.

НБА - плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
22 апреля 2024, понедельник. 02:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
109 : 94
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Милуоки Бакс: Лиллард - 35, Миддлтон - 23, Портис - 15, Лопес - 11, Бисли - 9, Коннотон - 6, Беверли - 5, Краудер - 5, Боучэмп, Ливингстон, Галлинари, Грин, Адетокунбо, Джексон
Индиана Пэйсерс: Сиакам - 36, Тёрнер - 17, Макконнелл - 10, Халибёртон - 9, Несмит - 7, Нембард - 6, Топпин - 4, Шиппард - 3, Смит - 2, Уокер, Браун, Джонсон, Макдермотт, Джексон

Самым результативным в составе победителей стал Дэмиан Лиллард, который записал в свой актив 35 очков.
Лучшим в «Индиане» стал Паскаль Сиакам, который оформил дабл-дабл из 36 очков и 14 подборов.

Таким образом, «Милуоки» повёл в серии со счётом 1-0. Следующий матч состоится 24 апреля в Милуоки на арене «Файсерв-форум», начало — 3:30 мск.

Напомним, по итогам регулярного чемпионата «Милуоки» финишировали на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Индиана» финишировала на шестом месте на Востоке.

Видео можно посмотреть на канале GAMETIME HIGHLIGHTS в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

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Новости. Баскетбол
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