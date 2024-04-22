35 очков Лилларда помогли «Милуоки» обыграть «Индиану» в первом матче плей-офф НБА

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Завершился первый матча серии плей-офф НБА, в котором «Милуоки Бакс» принимал «Индиану Пэйсерс». Встреча прошла в Милуоки на арене «Файсерв-форум» и завершилась победой хозяев со счётом 109:94.

Самым результативным в составе победителей стал Дэмиан Лиллард, который записал в свой актив 35 очков.

Лучшим в «Индиане» стал Паскаль Сиакам, который оформил дабл-дабл из 36 очков и 14 подборов.

Таким образом, «Милуоки» повёл в серии со счётом 1-0. Следующий матч состоится 24 апреля в Милуоки на арене «Файсерв-форум», начало — 3:30 мск.

Напомним, по итогам регулярного чемпионата «Милуоки» финишировали на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Индиана» финишировала на шестом месте на Востоке.

Видео можно посмотреть на канале GAMETIME HIGHLIGHTS в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.